El común hábito que podría provocar una rápida infección de coronavirus

Ciudad de México.- Una enfermera australiana advirtió que las uñas pueden propagar rápidamente el coronavirus, ya que el virus puede vivir en estas y el morderlas provocar que una persona transmita el Covid-19 a su boca de forma sencilla.

La advertencia de la trabajadora médica la hizo saber una mujer a través de una publicación de Facebook de una mujer se volvió viral, ya que en ella aconsejó mantener las uñas cortas.

Ella agregó que las personas están priorizando lavarse las manos y se olvidan de las uñas, con respecto al tamaño de estas.

Entre todas las instrucciones del lavado de manos y las sugerencias de divertidas canciones de 20 segundos, no he visto a ninguna persona notar que es imposible lavar bien tus manos si tus uñas están largas", se lee en el post.

La mujer indicó que si las personas no pueden colocar sus uñas en la palma de su mano sin que estas agreguen mucha distancia, no pueden lavarse correctamente debajo de ellas, a menos de que usen un cepillo.

Incluso asegura que si se usa desinfectante, este no servirá de mucho si se tienen las uñas largas y no se puede limpiar debajo de ellas.

Si no puedes frotar los extremos de tus dedos contra la otra palma, entonces tus manos no están realmente limpias después de lavarlas, no importa cuánto te laves. Por favor, durante esta pandemia, ten las uñas cortas", se lee también en la publicación.