El coronavirus llegará a México y habrá más contagios, afirma astrólogo

Ciudad de México.- El coronavirus llegará a México y el número de contagios de la infección en el mundo seguirá aumentando, aseguró el astrólogo Reinaldo dos Santos durante su participación en el programa Hoy.

Leyendo las cartas durante el matutino de Televisa, el vidente aconsejó a los televidentes informarse a través de fuentes fidedignas y oficiales sobre el curso de la enfermedad, para luego afirmar que los contagios aumentarán y que el virus sí infectará a personas en el país.

Va a seguir aumentando el contagio del coronavirus, eso es un hecho... El virus va a seguir propagándose, pero no es una cosa tan mortal. Yo te digo algo, no va a llegar a un nivel de pandemia, eso no va a pasar, eso va a ser controlado", inició el astrólogo su predicción.