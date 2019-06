El error de Ebrard en Twitter que también cuesta críticas a Notimex

Ciudad de México.- El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, empleó su cuenta de Twitter para informar acerca de las negociaciones que hace con el Gobierno de EU, sin embargo, cometió un error que le ha costado burlas y también a la agencia Notimex, pues tradujo mal una palabra.

Error de dedo: think tanks . Gracias a tod@s por alertarme — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) 4 de junio de 2019

Ebrard escribió Think Thanks (piensa gracias) y minutos más tarde lo corrigió por think tanks (laboratorio de ideas o gabinete estratégico), pero la agencia de Noticias del Estado Mexicano aseguró que el tuit hablaba de que “las autoridades estadounidenses piensan bien”.

Quiero saber la reacción de @m_ebrard sobre esto en Notimex pic.twitter.com/sRbMPbBgDl — Rafael Cabrera (@raflescabrera) 4 de junio de 2019

El error se ha viralizado en la red y han aconsejado a Notimex que pague un traductor, pues no es nada caro.

¡Jajajajajaja! Osazo, @Notimex, en una nota que podría haber sido retomada por un montón de medios. Oigan, que un traductor no sale tan caro, caray. https://t.co/4fxaAbErvE — Eileen Truax (@EileenTruax) 4 de junio de 2019