El espíritu navideño hace que mujer tenga generoso gesto con repartidores

Estados Unidos. - Con la llegada de los últimos meses del año, se aproximan las ofertas y esto suele significar que los empleados de paquetería tienen una mayor carga laboral, ante esto Kathy Ouma, una ciudadana de Estados Unidos decidió hacer un lindo detalle.

Kathy colocó en la entrada de su casa sobre una silla una caja con algunos bocadillos, para que los trabajadores tomen lo que gusten y hacerles así más ameno el día.

La cámara de seguridad en la entrada captó la emoción de un repartidor de la empresa Amazon quien incluso bailó por esto, después agradeció en redes sociales.

Me había olvidado mi almuerzo y no me estaba sintiendo bien hasta que llegué a su casa y vi los snacks. Que el supremo la bendiga siempre por su amabilidad”