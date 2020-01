El increíble cambio del 'niño más gordo del mundo' tras bajar ¡más de 100 kilos!

Karawang, Indonesia.- Un adolescente que alguna vez fue considerado el 'niño más gordo del mundo' ha sido descrito como un "símbolo de esperanza" por su entrenador personal, luego de que el menor ha perdido más de 100 kilogramos con esfuerzo y determinación.

Arya Permana, quien ahora tiene 13 años de edad y es de Karawang, Java Occidental, Indonesia, pesaba 190 kilogramos cuando decidió hacer un cambio y bajar ese peso que tenía a los 10 años.

El menor bajo más de la mitad de su peso corporal gracias a una cirugía y a su entrenador personal Ade Rai, quien le enseñó cómo ejercitarse y seguir una dieta de forma apropiada.

De acuerdo con reportes, Arya logró la increíble pérdida de peso al cambiar los alimentos azucarados por frutas y verduras y al entrenar de forma regular. Su sueño de convertirse en jugador de futbol soccer profesional lo inspiró en su lucha por mejorar su salud.

Según los papás de Arya, inicialmente él pesaba 85 kilogramos antes de que su apetito se incrementara extremadamente. Él ahora está perdiendo peso sin perder su espíritu. Esta es una cualidad rara, sobre todo entre adultos", reportan que expuso Ade Rai a Asia One.

Arya ahora es un símbolo de esperanza. La gente ahora dice: 'Incluso Arya puede perder peso, ¿yo por qué no?'", agregó.

El niño de 13 años se sometió a una cirugía de bypass gástrico y tendrá al menos dos operaciones más. El cirujano plástico Hardisiswo Soedjana indicó que le realizarán un procedimiento en los brazos, tras lo cual levantarán la piel de sus senos.

Luego de la pérdida de peso, Arya dice que sentirse feliz porque puede "caminar" y "jugar futbol".

Me he vuelto más ágil que antes. También me gusta jugar futbol. Puedo caminar 5 kilómetros con mis amigos y cada tarde juego futbol con ellos", reportan que expuso el menor.