El infierno que vivió el pequeño Noah: Sus padres lo torturaron hasta matarlo

California, Estados Unidos.- Una mujer y un hombre han sido acusados de asesinar a su hijo de 4 años, quien le rogó a trabajadores sociales que no lo devolvieran con ellos.

Jose Cuatro, de 27 años, y Ursula Juarez de 25, fueron acusados de torturar a Noah Cuatro. Ambos le dijeron a autoridades que el pequeño se había ahogado en la piscina de su complejo de departamentos.

La pareja le dijo a la Policía el pasado 5 de julio que había encontrado a su hijo inmóvil en las aguas, en su domicilio. Noah murió al siguiente día en el hospital.

La muerte del menor ocurrió semanas después de que una orden emitida por la Corte determinara que debía ser removido del cuidado de sus padres, sin embargo, trabajadores sociales no la habían cumplido al momento de su muerte.

Jose y Ursula fueron investigados luego de que staff del hospital le dijera a oficiales que habían encontrado heridas sospechosas en el cuerpo de Noah, lo que indicaría abuso. El pasado 24 de septiembre, se determinó que su muerte fue un homicidio.

La autopsia reveló que el niño sufrió una fractura en las vértebras, laceraciones en el hígado, costillas rotas, moretes por todo el cuerpo y había sangre fresca en su recto. Fiscales sostienen que los abusos fueron cometidos frente a los hermanos del niño.

Los padres de Noah fueron arrestados el 26 de septiembre bajo cargos de asesinato y tortura. La madre del menor también enfrenta un cargo de abuso infantil que resultó en muerte, mientras que el padre fue acusado de agresión a un menor que resultó en muerte.

Autoridades determinaron que la muerte de Noah no era consistente con ahogamiento, lo que levantó sospechas y fue la prueba suficiente para levantar los cargos contra los padres.

Durante su corta vida, el pequeño había sido puesto en casas hogares antes de que su bisabuela, Eva Hernandez, obtuviera su custodia. El menor estaba bajo su cuidado hasta que regresó con sus padres, a pesar de que él rogó quedarse con su bisabuela.

Ojalá los trabajadores sociales lo hubieran escuchado. Él decía: 'Por favor no hagan esto, no me manden con ellos'", declaró Hernandez.