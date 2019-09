El "mejor platillo" de una mujer que se viralizó por parecer "comida de prisión"

Glasgow, Escocia.- Orgullosa de su sazón y alegre por tratarse de uno de sus alimentos favoritos, una mujer llamada Mel compartió en Twitter una fotografía de un platillo que ella preparó y declaró como la "mejor comida hecha en casa del planeta", sin embargo, la reacción de internautas fue un poco menos entusiasta que la de la cocinera.

La mujer de 29 años de edad, de Glasgow, Escocia, debió enfrentarse al lado más rudo de Internet luego de liberar la imagen de su platillo, ya que algunos incluso compararon su preparación con la comida que se da en prisión.

En la instantánea compartida por Mel puede apreciarse cómo la joven elaboró dos platos de carne picada con zanahorias y cebollas, la cual acompañó de papas rayadas.

De acuerdo con reportes, la joven comentó que su cena se trataba de un platillo tradicional escocés, el cual no alcanzó gran popularidad entre usuarios de redes sociales.

Mi perro ni siquiera se comería esta mie… y él come todo” y “un Brexit sin acuerdo en forma de comida”, fueron algunos de los críticos comentarios de internautas, algunos de los cuales sugirieron que el platillo de Mel parecía comida de prisión.

Mel no dudó en dar respuesta a quien comparó su preparación con los alimentos que se sirven en la cárcel.

Si tú piensas que esto es lo que ellos sirven en la cárcel, nunca has pasado tiempo ahí niño2, respondió la joven al usuario.

De acuerdo con reportes, Mel dijo al Daily Mail que se unió a Twitter hace una década, y que por lo regular no tiene un nivel de retroalimentación tan alto y agresivo como el que provocó la foto de su comida.

La mayoría de los comentarios me hicieron reír, pero los que me molestaron fueron lo que dijeron que estaba (el platillo) insípido, es mi cena favorita escocesa y definitivamente no es insípida", agregó.