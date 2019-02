Pese a burlas, una mujer de 19 y un hombre de 62 buscan tener un hijo

Arkansas, EU.- Una joven de 19 años que se casó con un hombre de 62 años reveló que están tratando de tener hijos, pese a las críticas de la sociedad en torno a su relación.

Samantha Simpson conoció por primera vez a JR a través de amigos en común cuando tenía 18 años y se enamoró de él luego de mantener contacto durante algunos meses.

La familia de Simpson nunca aceptó la relación de su hija, razón por la cual se mudó a su propio apartamento en la ciudad de Berryville, Arkansas, EU. Fue entonces que JR se mudó con ella, antes de que consiguieran su primera casa conjunta en Wichita, Kansas, hace seis meses.

La pareja se comprometió rápidamente y selló su relación en su matrimonio el 8 de enero del año pasado, y ahora están tratando activamente de tener un hijo.

Pero es aún peor cuando la gente llama a JR un 'robacunas' o 'pedófilo' cuando nos ven tomados de la mano o besarnos en público", agregó. "No hay un momento en el que estemos fuera y alguien no haga un comentario sobre nuestra relación, y es simplemente agotador. Ya hemos tenido suficientes dificultades con la familia y los amigos que no aceptan nuestra relación, que cuando los extraños lo hacen se vuelve demasiado. Sólo queremos que la gente se dé cuenta de que estamos felizmente casados y que nuestra relación es seria, y que los demás no deberían discriminarnos de esa manera".