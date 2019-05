El youtuber Chris Monroe la vuelve hacer, ahora besa en la boca a su madre

Ciudad de México.- Sobrepasando los limites, ya de por si altos, después de la 'broma' de besar a su hermana, el famoso youtuber Chris Monroe, buscó conseguir más visualizaciones para su canal de YouTube ‘Prank Invasion’, por lo que convenció a su madre de darle un beso en la boca.

Con este video voy a superar el otro en el cual beso a mi hermana. Ahora besaré a mi mamá. Se siente muy raro decirle, pero aquí vamos. Mamá, el video con Kaitlyn fue un éxito y se hizo viral. Ahora necesito que hagas este juego conmigo”, dijo Monroe.

La primera reacción de la señora fue la natural y se rehusó, pero finalmente accedió y fue a la recámara y mientras grababa, Chris se acercó lentamente al rostro de su madre, quien ya estaba preparada, con los labios fruncidos y los ojos cerrados, esperando lo que venía a continuación.

Y luego sucedió, Chris le dio un beso en la boca a su madre, aunque fue de solo unos segundos, las reacciones fueron en su mayoría negativas. Solo alcanzó 8 mil me gusta, pero 41 mil no me gusta.

La meta de Chris era superar el video viral donde besó a su hermana, pero no lo consiguió y es que el clip donde dio un 'beso francés' a su hermana tiene más de 7 millones de visualizaciones, mientras que realizó con su madre solo tiene 1.4 millones.

Chris comentó al medio británico que considera "sus bromas" como un momento "de experiencia de vida" y que, definitivamente, los besos unen a las personas.