Empleados de gimnasio son obligados a correr en calzoncillos por malas ventas

Jiangmen, China.- Un gimnasio en la ciudad china de Jiangmen impuso un insólito castigo a sus empleados responsables de ventas. La administración del negocio los obligó la noche del pasado 1 de octubre a correr por la calle en calzoncillos por los malos resultados en la captación de clientes.

En redes sociales se dejaron ver imágenes que muestran a 30 trabajadores semidesnudos desfilando por las calles de la ciudad, para sorpresa de los residentes cercanos.

Se trata de asociados de ventas del gimnasio que se vieron obligados a hacer el camino de la vergüenza en línea recta por no cumplir con sus cuotas de ventas, aunque muchos no parecían molestos.

Un exempleado en el gimnasio dijo que a veces al personal se le quitan 200 yuanes (US$ 22) de su salario por no cumplir con los objetivos de ventas, mientras que los trabajadores tendrían 500 yuanes (US$ 55) deducidos por llegar tarde al trabajo.