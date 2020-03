Enfermera rompe en llanto al quedarse sin comida por compras de pánico

Estados Unidos.- Mediante redes sociales, circuló un video en el cual se aprecia a una enfermera llorando tras quedarse sin comida, debido a las compras de pánico por el brote de coronavirus.

Dawn Bilbrough, una mujer de origen británico dijo que después de trabajar durante 48 horas, aprovechó su descanso para ir al supermercado, y al llegar se topó con los anaqueles vacíos.

No hay frutas ni vegetales. No sé cómo se supone que me mantenga saludable si todos ya se llevaron los alimentos básicos. ¡Tienen que parar!”, explicó.