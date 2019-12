"Es todo lo que tengo": Le roban su perro y ofrece su auto para recuperarlo

Buenos Aires, Argentina.- Un joven de nombre Carlos Quiroga, vecino de la localidad de Hilario Ascasubi, al sur de la provincia de Buenos Aires, conmovió al anunciar que ofrece su carro como recompensa para recuperar a su perro.

La mascota es un can llamado Falucho, y es tanto el cariño de Carlos hacia el animal que no dudó en poner como premio el vehículo que utiliza diario para ir al trabajo, un viejo Volkswagen Gol GL.

Carlos comentó que Falucho despareció de la puerta de su casa entre las nueve y diez de la noche y dijo, durante una entrevista a Telefe Bahía:

Y agregó:

Para finalizar:

No puede ser que haya tanta maldad y que no tenga que pagar por lo de uno mismo. Me hicieron mucho daño robándomelo. Lo único que quiero es llegar a él y que no me lo devuelvan".