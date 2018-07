Esta es la última foto que una familia se tomó antes de su trágico destino

Washington, EU.- En la embarcación turística que naufragó este jueves en un lago de Misuri (EU) navegaban 11 familiares, 9 de los cuales murieron y tan solo 2 sobrevivieron, según informaron hoy las autoridades.



En total, 17 personas con edades comprendidas entre 1 y 70 años murieron en la embarcación, con 31 personas a bordo.



El gobernador de Misuri, Mike Parson, informó que de los 17 muertos, 9 eran familiares. La familia era de Indiana y tan solo una mujer y uno de sus sobrinos sobrevivieron.



Una afiliada local de la cadena Fox habló con la mujer que sobrevivió, Tia Coleman.



"Estoy muy triste. De once que éramos, solo dos sobrevivimos, yo y mi sobrino. Perdí a todos mis hijos. Perdí a mi marido. Perdí a mis suegros. Perdí a mi tío. Perdí a mi cuñada... Y perdí a un sobrino", dijo Coleman.



La mujer también explicó que el capitán de la embarcación, que sobrevivió, les dijo antes de zarpar que "no se preocuparan" por los chalecos salvavidas, ya que no los iban a necesitar.



La embarcación (un vehículo anfibio) volcó y naufragó el jueves por la tarde en el lago Table Rock de Misuri supuestamente a causa de los fuertes vientos que azotaron el área.

Momentos antes de que la embarcación volcara debido a los fuertes vientos



El Servicio Meteorológico de EU registró vientos sostenidos de más de 65 kilómetros por hora y máximos de hasta 100 kilómetros por hora que afectaron al área a la hora del accidente. Entre las víctimas mortales del naufragio, también se cuenta el conductor de la embarcación, Robert 'Bob' Williams.



Los equipos de emergencia recuperaron anoche los cuerpos de once de los fallecidos y el resto por la mañana de hoy.



La empresa que operaba la embarcación, que ha suspendido sus actividades, es de Branson, una localidad que recibe turismo nacional en verano por el lago Table Rock.



Los vehículos anfibios turísticos son réplicas de los vehículos militares DUKW utilizados durante la Segunda Guerra Mundial, que pueden circular en tierra y navegar en agua.

Familiares de los fallecidos se despiden de sus seres queridos