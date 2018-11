Esta foto de Emma Coronel evidenciaría los estragos del juicio del 'Chapo' en ella

Brooklyn, Nueva York.- Al inicio de la tercer semana del juicio del exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín 'El Chapo' Guzmán, las acusaciones, el drama y los escándalos no cesan. El mediático juicio podría durar hasta cuatro meses, en donde se juzgará si el capo sinaloense es culpable o no de los cargos por narcotráfico que se le imputan.



Una de las figuras que más han resaltado en estas últimas semanas, irónicamente, no ha sido la del 'Chapo' o los famosos narcos y excolaboradores de este que han rendido polémicas declaraciones como testigos.

La pareja del sinaloense, la exreina de belleza Emma Coronel, da de qué hablar cada vez que pone un pie en la Corte. Si no es por las misteriosas miradas que se dirigen ella y su esposo en plena audiencia, es porqué se quita los auriculares en un acto de molestia por severas acusaciones contra él. Además, el hecho de que supuestamente haya ingresado con un celular a la Corte, cuando está estrictamente prohibido, causó revuelo.



¿Estará hablando secretamente con el capo? ¿Le quería tomar una foto? Aún no se saben los detalles concretos, pero lo que si se sabe es que ni su belleza ni su fuerte presencia han aligerado el ataque legal contra su esposo.



Luego de publicar un mensaje en su supuesta cuenta de Instagram, en el que defiende al 'Chapo' de quien lo busque desprestigiar o desmentir, a su vez atacando y llamando "criminales" a dos presidentes de México, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón por negar haber recibido sobornos, publicó una foto en la que se le puede ver algo decaída y no como estamos acostumbrados a verla en redes sociales.

Emma aparece al natural, con un aspecto visiblemente cansado, pues parece que tantos 'dimes y diretes' durante el juicio han cobrado factura en su bienestar.



Coronel aparece en la instantánea bajo una sombrilla con una camisa azul, un suéter del mismo tono y pantalones negros, al parecer saliendo de la Corte. Se puede ver su largo cabello negro, lacio y peinado.



Sin embargo, lo que llamó la atención fue su rostro sin maquillaje, que si bien la exreina de belleza luce prácticamente sin imperfecciones, si se aprecia el cansancio y agotamiento debajo de sus ojos, lo que alarmó a usuarios en redes.