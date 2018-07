Estadounidense insulta a sus vecinos por escuchar música latina

Petaluma, California.- Un estadounidense se presentó en casa de sus vecinos de origen hispano y los increpó por escuchar música latina en su propio patio trasero poco antes de un espectáculo de fuegos artificiales con motivo del Día de la Independencia de EU.

"Este es mi país. ¿Quieren hacer esto el 4 de julio? ¿El 4 de julio quieren ir en mi contra?", gritó a sus vecinos Larry Lappin, residente de la ciudad californiana de Petaluma.

El video de la agresión verbal fue grabado y compartido en Facebook por Ivette Celedon, una de los miembros de la familia a la que increpó Lappin. En el video también se oye a Lappin diciéndole a Celedon que se callara después de que ella tratara de intervenir y calmar los ánimos. La mujer relató a una cadena local que empezó a grabar cuando Lappin entró en la propiedad de su familia para quejarse.

"Mi suegro tiene un altavoz fuera y no hacía tanto ruido, sobre todo en comparación con la música a todo volumen de su fiesta del 4 de julio de todos los años. Y nunca nos hemos quejado de ellos", dijo Celedon, que es una mexicano-estadounidense de tercera generación en cuya familia hay personas que sirvieron en el Ejército de EU.

Después de que la grabación se viralizara en Internet, Lappin reconoció que cometió "un gran error".

Había bebido demasiado y una tontería me provocó y realmente me molestó", confesó.

Ahora asegura que quiere pedir disculpas a la familia personalmente.

"A veces desearía que se asimilaran más. Los escucho reproducir música en el jardín todo el tiempo y no me molesta. Debido al día y lo que el 4 de julio significa para mí, sentí que me faltaban al respeto", dijo Lappin, que afirmó ser "un gran patriota".

Cuando supo que algunos miembros de la familia a la que insultó sirvieron en el Ejército, el hombre declaró que deberían poder escuchar la música que quieran. "Esas son cosas que hacen que lo que hice esté muy mal. Cometí un terrible error", se arrepintió.