Este es el hombre con las uñas más largas del mundo

Ciudad de México.- Shridhar Chillal, originario de Pune, India, dejó crecer las uñas de su mano izquierda durante 66 años, lo cual lo llevó a tener el récord de las uñas más largas en una sola mano.

A los 82 años de edad, Chillal decidió finalmente viajar de India a Nueva York, Estados Unidos, para cortarse las uñas que, combinadas, miden 909.6 centímetros, más o menos lo que mide un autobús de Londres.

Las uñas que Shridhar Chillal se dejó crecer desde los 14 años de edad estarán en exhibición en Riplye’s Belive or Not, ubicado en Time Square, Nueva York.

En 2015, cuando la organización Guiness World Records le preguntó si las uñas afectaban su vida, Chillal dijo que necesitaba cuidarlas cuando dormía.

No me puedo mover mucho, así que cada media hora, más o menos, me despierto y muevo mi mano al otro lado de la cama”, dijo entonces Shridhar.