Este gato entona raros cánticos que parecen oraciones del medio oriente

San Petersburgo, Rusia.- A este gato no se le da maullar de manera normal, cuando menos entona cánticos nacionales de motivos georgianos.

El video de la impactante interpretación de este minino, divulgado el pasado 13 de noviembre en Twitter por su dueño, el ruso Yuri Merézhko, acumula ya más de 130 mil visualizaciones.

Los usuarios no tardaron en reaccionar al talento del felino con una lluvia de comentarios.

Será una canción de sobremesa, porque cuando se la puse a mi gato me llevó a su comedero", escribió una usuaria.

Otros notaron motivos amorosos en la interpretación del gato.

Canta 'love you, love you, love you' [te amo, te amo, te amo en inglés]", sugirió el usuario mihali5144503.