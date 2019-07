Estos consejos podrían servir a la hora de empezar una nueva relación

Ciudad de México.- Cuando estás iniciando una relación es muy común mostrarte muy cariñoso con tu pareja, sin embargo, cuando una de las dos partes se muestra desinteresado hay que prestar atención.

Muchas personas suelen rogar por amor, pero cuando esta situación se presenta lo mejor es dejar las cosas ahí y que cada quien tome su camino.

Si aún no has cerrado un ciclo no intentes abrir otro, primero hay que sanar las heridas del pasado y tomarte un tiempo para ti solo.

Hay que recordad siempre que las cosas no son forzadas, si aún no te sientes listo de dar un siguiente paso con tu pareja no lo hagas, las decisiones se deben tomar con seguridad.

Una gran recomendación sería que primero te des el tiempo de conocer al otro y saber exactamente qué busca contigo para poder abrirte a nuevas experiencias.

Por último, hay que saber dar vuelta a la página y empezar de cero, la dignidad es lo más importante que se debe conservar después de una ruptura.