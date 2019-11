Estos son los mejores memes que dejó la victoria de 'Canelo' Álvarez ante Kovalev

Las Vegas, EU.- El pugilista mexicano, Saúl ‘Canelo’ Álvarez venció por la vía del KO al ruso Sergey Kovalev, obteniendo así, el título de campeón de los semipesados de la OMB.

No era un secreto que Kovalev sería un rival duro por su gran estatura que le ayudó a controlar al mexicano por varios rounds, hasta que recibió el golpe definitivo.

Esta hazaña no pasó desapercibida para los internautas quienes no tardaron en crear los más divertidos memes sobre lo más destacado de la pelea y lo que no convenció del todo.

Esta pelea estuvo más chingona que la del Canelo pic.twitter.com/KHh7dtJkBf — Walter Paulino (@ElTioDelNorte) 3 de noviembre de 2019

De la "carrera' del Canelo, esto es lo más rescatable: pic.twitter.com/HzDFR3PVOt — Rodrigo Díaz Moreno (@TigerDiaz) 3 de noviembre de 2019

Mejor pelea que la del Canelo vs Kovalev. pic.twitter.com/UfHOkpWOpe — Mondler (@elBrionnes) 3 de noviembre de 2019

Kovalev con el madrazo del Canelo: pic.twitter.com/5NyXT4Pf7A — Comandante Supremo (@jabonisimo) 3 de noviembre de 2019

El canelo yendo a ver a Kovalev después de haberlo noqueado. #CaneloKovalev pic.twitter.com/g6deGNjg4i — Gerardo Ortiz (@ghedz10) 3 de noviembre de 2019

— Bueno, sí; Canelo tiene todos los campeonatos del mundo, pero hay algo que no puede comprar.

— ¿Qué?

— Un dinosaurio �� #CombateSPACE pic.twitter.com/xs5PU0Rqsg — Simpsonitodos morirán! ☠️�� (@SimpsonitoMX) 3 de noviembre de 2019