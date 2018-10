"Estoy re caliente": Sacerdote a un joven que trató de seducir por WhatsApp

Argentina.- Un joven que sufría acoso sexual por parte de un sacerdote decidió terminar de eso y un amigo de él decidió tenderle una trampa para así ventilar toda la conversación que tuvo con el párroco.

Luego del escándalo, José Ortega, conocido como 'Pepe' y presbítero de la parroquia Santa Teresita de Jesús, presentó su renuncia y compartió un video admitiendo los hechos:

He usado las redes de manera indebida", afirmó en la publicación.

Las capturas de los mensajes fueron publicadas en un Facebook falso llamado Triqueta Diversx, en el que admiten haberle tendido una trampa a Ortega. Según el relato de quien hizo la denuncia pública, un amigo le había contado que estaba recibiendo mensajes del párroco y él quiso hacer algo al respecto.

En las capturas compartidas se ve la conversación en la que el sacerdote envió fotos en ropa interior y audios. "Estás buenísimo" y "Estoy re caliente" fueron algunos de los mensajes. Mira la conversación:

Luego de que las capturas se hicieran virales, el domingo por la madrugada la iglesia mandó un comunicado a los medios locales en los que se aseguraba que Ortega había decidido renunciar para "realizar un camino de conversión interior".



A las pocas hora él mismo filmó un video en el que expresó:

Queridos hermanos, la comunidad de la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, quiero comunicarles que debido a una mala conducta mía, que no corresponde a un sacerdote, he usado las redes de manera indebida, haciendo propuestas que no corresponden a mi condición de célibe”.