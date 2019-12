FOTOS: ¡Increíble! Así luce mujer que bajó de peso motivada por foto del 2018

Ludlow, Inglaterra.- Una mujer logró una impresionante y drástica pérdida de peso luego de observar una fotografía que le tomaron en la pasada Navidad y encontrar en ella la motivación necesaria para bajar 38 kilos.

Kate Gibbons, de Ludlow, Shropshire, se había negado a que la fotografiaran luego de haber llegado a pesar casi 100 kilos después de dar a luz a su primer bebé.

Sin embargo, la mujer de 27 años se sintió horrorizada cuando vio la instantánea de ella al lado de su hijo Louie, la cual fue tomada en la que significó la primera Navidad para el pequeño.

De acuerdo con reportes, Kate sufrió depresión prenatal y postparto, lo cual la llevó a consumir galletas y chocolate en exceso. La joven madre asegura que ver la imagen se convirtió en su punto de inflexión.

En tan solo un año, Kate ha logrado bajar alrededor de 38 kilos y es talla 8. La mujer dijo que ella no se había dado cuenta de lo mucho que había ganado peso después del parto hasta que su pareja, John Hoggs, le suplicó que le dejara tomarle al menos una fotografía con Louie en la pasada Navidad.

Rompí en llanto cuando me vi a mí misma en la foto, no podía creer que esa era yo. Después de sollozar, me fui a comer 3 mil calorías para hacerme sentir mejor, lo cual era mi cena, cajas de selecciones, galletas y todo lo que pudiera poner en mi boca", reporta que relató Kate.

Después de las pasadas festividades, Kate contactó a la consultora Heather Walker y comenzó a realizar la dieta 1:1 del Cambridge Weight Plan, lo cual le ha permitido comer de forma más sana y comidas que realmente disfruta.

Ahora tengo más confianza que nunca y ya no siento que las personas me miran por mi peso. No puedo esperar por la segunda Navidad de Louie y ciertamente no me estaré ocultando de la cámara", expuso Kate.