FOTOS: La doble de Angelia Jolie a la que detienen en la calle por autógrafos

Wisconsin, EU.- En el día a día de Melissa Baizen, una mujer del estado de Wisconsin que tiene 37 años de edad y dos hijos, es común ser objeto de miradas curiosas o de asombro, cuchicheos, peticiones de autógrafos y hasta preguntas sobre Brad Pitt, esto debido al impresionante parecido que guarda con Angelina Jolie.

De acuerdo con reportes, Melissa comenzó a ser confundida con la reconocida actriz cuando Girl, Interrupted, película que la verdadera Angelina protagonizó, llegó a la pantalla grande en 1999.

Desde entonces, extraños le piden fotografías y recibe miradas de personas cuando se encuentra en el supermercado, en una línea para hacer alguna compra o incluso al pasar por sus hijos a la escuela.

Las reacciones varían. Algunos solo se me quedan viendo y susurran a quien está con ellos, y otros dicen 'wow, te pareces mucho a Angelina Jolie. O también he recibido algunos comentarios como: '¿Dónde está Brad? Algunas personas simplemente creen que luzco familiar y no saben por qué", reportan que expuso Melissa.

La madre de dos ahora trabaja como una doble profesional de la protagonista de Maléfica a través de un sitio llamado Cameo.

Nunca he actuado o modelado de manera oficial. Cuando era más joven me pidieron que modelara para la portada un álbum de una banda local. Me han pedido ser fotografiada pero realmente no he tenido la oportunidad de hacerlo. Recientemente me pidieron que me uniera a Cameo como la doble de Angelina Jolie y me he estado divirtiendo un poco con eso", contó Melissa.