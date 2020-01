Famosa le armará un "fiestón" a Diana, la joven que fue plantada en su festejo

Ciudad de México.- El caso de Diana se volvió viral en redes sociales, pues la joven decidió celebrar su fiesta de cumpleaños a lo grande contrató un DJ, hot dogs y compró varias botellas de alcohol para sus invitados.

Váyanse a la verga todos y cada uno de los que fueron invitados y no fueron :( pic.twitter.com/gT3WzkoeMD

Esta noticia se compartió en la plataforma Tik Tok, en donde se puede percibir a la chica con un semblante desencajado y sentada sola en un rincón del lugar.

Sin embargo, al percatarse de este hecho, la cantante Elán mostró su deseo de compensar este mal rato que vivió Diana y expresó su deseo por organizarle un “fiestón fin del mundo”.

Me dan ganas de armarle un fiestón nivel fin del mundo y no invitar a ninguno de los cabro… cule… que no llegaron a la fiesta que hizo ella", escribió Elán.