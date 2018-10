Gallina sorprende al poner huevos enormes y alargados

Londres, Reino Unido.- Belinda es una gallina que está poniendo huevos extraños, usuarios de redes sociales señalan que los productos parecen monstruosos, ya que tienen tamaños gigantescos y una forma alargada bastante rara.

El acontecimiento fue revelado por la dueña del animal, Ellie McGrath, quien compartió en sus redes la foto de un huevo gigante con una forma cilíndrica que abarca gran parte de su mano.

La mujer dijo que tiene algunas gallinas, pero que Belinda, es la única que ha puesto huevos con estas formas.

Las publicaciones llamaron rápidamente la atención, recibiendo más de y mil 400 comentarios, donde preguntaban por el bienestar del ave después del 'parto' otros que bromeaban preguntando qué tipo de dinosaurio había puesto en realidad el huevo.

McGrath contó que en el momento de la puesta quedó muy asustada por el comportamiento de Belinda porque no dejó de emitir ruidos y batir las alas durante varios minutos mientras saltaba arriba y abajo.

Una semana después, Belinda puso otro huevo alargado que McGrath publicó en su cuenta de Instagram.

Poner dos huevos con las mismas características muestra un patrón que no es casualidad. No es raro que las gallinas muy jóvenes o muy viejas pongan este tipo de huevos, pues en las jóvenes sus sistemas reproductivos aún no se forma del todo, mientras que en las viejas está sufriendo cambios por la edad.