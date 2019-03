Gobernador despide a su equipo de redes por aplicarle filtro de gatito

Ciudad de México.- Luego de una transmisión donde el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo saliera con un filtro de gatito, durante un evento en la plaza Manzanillo, Iris Gómez, la ahora excommunity manager de Acapulco y su equipo de redes fue despedido por este incidente.

Después de este suceso, la plataforma anunció el despido por la falta de respeto que se mostró a las autoridades.

Yo no hice la transmisión en vivo, me vinculan que quería hacer una grosería al gobernador, no hubo dolo, la relación con el estado y el ayuntamiento es buena, de trato amable y no fue para dañar la figura del gobernador", aseguró Iris.