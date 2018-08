Graban a un hombre pagando la comida de un anciano desconocido y se viraliza

Ciudad de México.- Un australiano de nombre Dave Love fue filmado pagándole la comida a un anciano al que no conocía en un restaurante de McDonald's de la ciudad de Bendigo. El video fue publicado en Facebook el lunes y ya cuenta con más de 3 millones de reproducciones.

Love se encontraba en el mostrador cuando vio a un pensionista al que aparentemente le faltaba dinero para pagar su pedido. El anciano, identificado como Bert, es viudo y recientemente perdió a su hija, informa el portal web de noticias News.com.au.

No solo Love le pagó la factura a Bert, sino que también le dio 20 dólares "para su próximo café". El buen samaritano comentó que solo hizo lo que todos los australianos deberían también hacer. Rápidamente se convirtió en una sensación en la Red por su generosidad.

"Esto no va de mí, sino de ayudar a la gente. No hice esto por ganar atención, pero me alegro de que haya hecho que la gente se dé cuenta de lo lejos que puede llegar un poco de amabilidad", explicó Love al Daily Mail.