Greta Thunberg el remix: Famoso DJ hace mezcla del discurso de la activista

Gateshead, Inglaterra.- Greta Thunberg ha estado en boca de todos luego del impacto que generó tras protestar ante el gobierno de su país para que estos tomaran acción con los problemas de contaminación.

Logró trascender tanto, que llegó a dar un discurso ante las Naciones Unidas, esto se volvió tendencia rápidamente y las parodias comenzaron, primero se hizo una versión con música metalera, la cual consiguió millones de reproducciones.

Pero recientemente el DJ 'Fatboy' Slim creó un remix con el mensaje que esta chica compartió en la Cumbre sobre la Acción Climática 2019, en Nueva York.

Uno de los asistentes de un concierto de música electrónica al escuchar grabó con su celular el momento en el que se reprodujo esta canción donde el intérprete combina la canción 'Right Here, Right Now' con una parte del mensaje de la chica proveniente de Suecia.