"Hace la dieta keto": Burlas a Paquita la del Barrio porque le "gusta comer sano"

Ciudad de México.- Paquita la del Barrio sigue acaparando la atención de los internautas de redes sociales, luego de que en días pasados muchos pidieran que la intérprete de Ratas de dos patas diera vida a Úrsula en La Sirenita, ahora los seguidores sacaron a la luz la supuesta dieta de la cantante.

A través de redes sociales circula una vieja página de una revista en la que mencionan que es lo que Paquita pidió para desayunar.

Se trata de un alimento muy ligero: Un plato de papaya y un capuchino descafeinado.

Las burlas y comentarios por esta dieta no se hicieron esperar y muchos aseguran que no es verdad y que no hay mucha congruencia entre platillo y “cuerpo”.

Está en el reto de la sabrosura”.

Vida de diva”.

Está haciendo la keto”.

Te encanta comer sano”.