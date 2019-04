Hacen pequeño homenaje a fan que murió antes del estreno de 'Endgame'

Matamoros, Tamaulipas.- Un gran fan de Marvel murió un día antes del estreno de Avengers: Endgame y sus amigos realizaron un pequeño homenaje en el cine.

Esta película fue una de las más esperadas para este año, pero lamentablemente un gran admirador de los superhéroes más poderosos del universo no los pudo ver en la gran batalla frente a Thanos.

Medios locales de Matamoros explicaron que un joven que llevaba meses esperando el regreso de Iron Man, Capitán América y los otros personajes del MCU a la pantalla falleció un día antes del estreno.

A través de redes sociales este fan fue identificado como Chuy Qv, quien murió en un accidente de tránsito cuando se dirigía a la Playa Bagdag.

Jazmín Ochoa, una de las amigas de Chuy, escribió un emotivo mensaje en Facebook y compartió las fotos del homenaje que le realizaron en la sala de cine en pleno estreno de Avengers.

Tanto que esperaste este día y quien iba a decir que un día antes te marcharías; te fuiste con la ilusión de ver la película, hoy ya no estás más, pero tu lugar no se podía quedar vacío, aunque no estas físicamente, tus ilusiones se quedan aquí”, se lee en el texto.