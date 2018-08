'Hacer el bien' le sale caro a la campaña mal 'influenciada' de Hershey's

Ciudad de México.- A principio de este mes, la compañía de chocolates Hershey's lanzó la campaña "Hacer el bien sabe bien", la cual ha sido criticada en redes sociales.

La empresa productora de chocolates Hershey's reconoció que su campaña publicitaria donde "influencers" daban un chocolate a personas en situación de vulnerabilidad fue inadecuada.

"Reconocemos que la ejecución de la campaña fue inadecuada y ofrecemos una disculpa a todos aquellos a quienes pudimos haber ofendido", dijo la empresa en un comunicado.

El corporativo de origen estadounidense añadió que "la campaña fue retirada inmediatamente y lamentamos no transmitir correctamente nuestro mensaje, el cual buscaba generar empatía en nuestros consumidores".

"En Hershey's, desde hace más de 120 años, tenemos la filosofía de que está en manos de todos hacer nuestro mundo un lugar mejor cada día. Agradecemos a nuestros lectores de ayudarnos a darnos cuenta de nuestro error y tomar conciencia del mismo", expresó.

La campaña Hershey's consistía en que un grupo de "influencers", de tez blanca y de figura delgada, entregaban un chocolate a personas en situación de calle, por lo que personas en las redes sociales condenaron el contraste y cuestionaron el mensaje transmitido.

"El día de hoy hice una buena acción; me encontré a una persona en las vías del tren y me acerqué a ofrecerle algo de comer. Mi #Chocolate #Hersheys me recordó que no hay nada mejor que hacer algo bueno por alguien más #Hacerelbiensabebien", escribió Paulina Vargas en su cuenta de Instagram, en donde cuenta con 270 mil seguidores, aunque posteriormente borró dicha imagen.

Otras de las "influencers" que borró la foto de dicha campaña fue Barbie Borboa, quien cuenta con 15 mil seguidores. Sin embargo, hubo otros que decidieron conservar su publicación, como Carlos Benítez, quien aparece recogiendo basura mientras sostiene una caja de leche de hershey's.