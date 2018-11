Halla 'nudes' en el celular de su novio y se venga de su descarada infidelidad

Buenos Aires, Argentina.- Un hombre olvidó su celular en casa de su novia, pero ella al no tenerle confianza le revisó el celular y se topó con algo que no quería ver.



La argentina descubrió una tremenda infidelidad de su pareja, pues al revisarle el teléfono vio la innumerable cantidad de 'nudes' o 'packs' que compartía de él con otras mujeres, por lo que lo exhibió en Instagram.

A Marcelo, el novio, le gustaba mandar y recibir desnudos de mujeres que tenía entre sus contactos, y ella no dudó en dejarlo en ridículo en Instagram.

No lo puedo creer. Mandándose fotos de pijas, de tetas, pidiéndole a las nenas que le manden fotos de… hablaba con chicas de petes, de pijas de leche. A todas las del Instagram que les miente, que les dice que no está con nadie, él estuvo en mi casa, en mi cama”.

Cuando el video se viralizó y 'Marcelo' alcanzó popularidad, decidió defenderse a través de un comunicado.

Hace dos meses me separé, por otra parte me duele ver esta sociedad que donde solo escuchan una versión de los hechos y toman partida, me parece injusto”, dice una parte de su texto.