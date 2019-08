Hija de alcalde se echa aire con billetes de 500 al ritmo de Cardi B

Culiacán, Sinaloa.- Un video difundido en redes sociales que ha causado indignación muestra a la hija de Jesús Estrada, alcalde de Culiacán, echarse aire con un abanico de billetes de 500 pesos.

La joven va sentada en el asiento del copiloto de un vehículo. De fondo se escucha una canción de Cardi B.

Ella dijo que los billetes no eran suyos.

Ante la difusión de las imágenes, el alcalde exigió que "no se metieran con su familia" y manifestó:

No tengo calificativo, que lo califique la gente, yo no, es inmoral todo esto, y ocuparnos de ello, también… ¿Qué quieren que haga?, si hay una denuncia dirán que es una represión, si hay una crítica que soy muy sensible, tengo la piel muy delgada".