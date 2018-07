Hombre amenaza a pareja de origen indio con matar a sus hijos

Ottawa, Canadá.- Una pareja de origen indio con residencia en Canadá fue víctima del racismo de un hombre blanco quien los amenazó con matar a sus hijos luego de intentar atropellar a la esposa.

El incidente, calificado como un posible crimen de odio, ocurrió en el estacionamiento del Walmart de Stoney Creek, la tarde del viernes.

Las víctimas regresaban a su auto cuando el sujeto de 47 años de edad los agredió porque “no le gustó su forma de hablar”, incrementando las ofensas por su tono de piel.

De las palabras, el agresor pasó a la violencia, intentando atropellar a la esposa advirtiéndole que saliera de su camino. Cuando el marido de ella alcanzó a tomar del brazo al conductor, este le advirtió que le rompería la pierna.

“¿Quieres que me vaya a mi país?, soy ciudadano canadiense”, expresó la víctima, recibiendo por respuesta un “Pruébalo, no te creo, no hablas como canadiense. Soy racista, no me gustas. Primero mataría a tus hijos”.

Luego de que un compañero de trabajo del marido víctima difundiera el video en su Facebook y canal de YouTube, las autoridades de Canadá detuvieron al agresor, quien cuenta con antecedentes penales.