Hombre confiesa haber asesinado a una perrita por hurgar en su basura

Mississippi, EU. – Un hombre confesó al propietario de una perrita, haber asesinado a su mascota a balazos por no traer correa y encontrarla hurgando en su basura, a través de una carta anónima.

Chad Stricker oriundo de Mississippi, Estados Unidos, tenía días buscan a su perra, cuando recibió una nota donde se revelaba todo lo que había sucedido, además de señalarle que debería apegarse a ley que obliga a traer a los animales con correa.

Lamento informarle que su perra murió baleada la noche del sábado cuando escarbaba en mi basura”, decía la nota anónima, según el periódico The Sun Herald. “No sufrió y no me dio placer matarla. Hay una ley de uso de correa en el condado que debería acatar para que no tenga que volver a matar a más de sus mascotas”.