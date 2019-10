Hombre de 93 años conoce por primera vez el mar en su cumpleaños

Florida, EU.- Howard Fisher, un hombre que recién cumplió sus 93 años, jamas habia viajado a la playa en su larga vida, a pesar de vivir en el estado de Florida durante un par de décadas.

El medio Fox 13, reportó que este adulto mayor quería festejar su cumpleaños número 93 en un viaje al océano. Su hija Sandra que vive en Alabama logró ayudarle.

Sandra obtuvo una silla de ruedas de playa para llevar a su padre de viaje a la Isla Anna María, que está ubicada en la costa del Golfo de Florida.

Mi papá acaba de celebrar su 93 cumpleaños y esto es lo que dijo… Papá: ‘Sandra, ¿no es irónico? He vivido aquí 20 años y nunca he estado en el océano… ahora creo que me gustaría ir, pero no puedo”.