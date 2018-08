Hombre enternece las redes sociales al construirle una lámpara a su hijo

Mérida, Yucatán.- El ingenio de los padres es tan ilimitado como el amor que sienten hacia sus hijos, algo que dejó muy claro un creativo padre de familia de Mérida, Yucatán.

El usuario de Twitter @Znatch_ compartió recientemente una serie de imágenes en la que muestra la lámpara de Mario Bors. que hizo con sus propias manos para su hijo, quien pudo dormir solo por primera vez gracias a ella.

Mi hijo se enamoró de una lámpara de Mario que vio en internet, este fin me dediqué a hacerle la lámpara ya que no conseguí donde comprarla. Me gusta mucho cómo quedó. pic.twitter.com/BFZkbSqt5U — El Caminante (@Znatch_) 13 de agosto de 2018

“Mi hijo se enamoró de una lámpara de Mario que vio en Internet, este fin me dediqué a hacerle la lámpara ya que no conseguí donde comprarla. Me gusta mucho cómo quedó”, escribió el internauta en la descripción de las fotografías.

Usuarios de redes sociales no tardaron en comentar acerca de la tierna acción del padre de familia, además de mostrar su admiración por él y externarle que se sintieron identificados con su acción.

“¡Me hiciste recordar cuando mi mamá no tenía dinero y me hacía mis juguetes o mis disfraces, mis cuadernos, etc! ¡Dale un abrazo a tu hijo de mi parte; ojalá lo valore mucho; Dios te bendiga!”, escribió uno de los internautas, mientras que una usuaria de Twitter expuso “que lindooooo!!! Me encanta cómo quedó, aparte que haber tenido ese proyecto juntos es mucho más valioso que cualquier otra cosa!”.

Algunos internautas le dijeron a @Znatch_ , quien compartió en Twitter cómo hizo la lámpara y qué materiales utilizó, que debía patentar su ingeniosa creación, mientras que otros destacaron el compromiso y cariño que mostró el padre hacia su hijo.