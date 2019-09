Hombre envía foto de su pene a mujer transgénero y se lleva una sorpresa

Glasgow, Escocia.- Un hombre que envió una imagen de su pene a una joven fue puesto en su lugar cuando ella le respondió con una fotografía igual.

Glaswegian Faye Kinley, de 20 años de edad, nació biológicamente hombre pero ahora es una mujer transgénero. El pervertido que de alguna manera obtuvo su número telefónico, sin saber que ella era trans, le mandó una fotografía de sus genitales y le escribió: "Hey chica, eres muy sexy".

La joven decidió responder a la no solicitada fotografía con una igual. Después, Glaswegian compartió la conversación en sus redes sociales con las instantáneas censuradas con emojis.

Este tipo de alguna manera obtuvo mi número y me envió una foto de su pene, y creo que no apreció el que yo le respondiera con una foto del mío", escribió Glaswegian en la descripción de la publicación.

El hombre se mostró ofendido al recibir la imagen de la joven.

¿Qué demonios? ¿Por qué me envías esto? Bloquearé tu número ahora. Elimina esta conversación, adiós", escribió.

En declaraciones para Daily Record, Glaswegian dijo que creía que el hombre había conseguido su número telefónico a través de Facebook, por lo que ahora volvió privado su perfil.

He recibido otras imágenes no solicitadas en el pasado, pero por alguna razón se me acaba de ocurrir lo divertido que sería que yo hiciera exactamente lo mismo. Su respuesta fue exactamente lo que esperaba", expuso la joven.