Iceberg con una misteriosa forma de ataúd se encuentra a punto de morir

Adieu, dear B-15T! After 18 years at sea, the coffin-shaped #iceberg has entered a region where Antarctic icebergs go to die. https://t.co/x5Xc3Nxjs4 #NASA #Antarctica #ice #HappyHalloween ⚰️��️⚰️��⚰️��⚰️��‍♀️⚰️��️⚰️��⚰️��⚰️��‍♀️⚰️��️⚰️��⚰️��⚰️��‍♀️ pic.twitter.com/gmFfDkZmBt