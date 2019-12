India: Niño nacido con 'cola' es venerado como un 'dios mono' por sus vecinos

Delhi, India.- Un niño de seis años de edad que nació con una 'cola' es venerado como un 'dios mono' por sus vecinos, sin embargo, el revuelo e interés que genera su persona ha llevado a sus padres a ocultarlo y a hacer lo posible para que pueda tener una vida normal.

De acuerdo con reportes, las personas que vivien cerca del pequeño Shivam Kumar creen que él es un ser divino debido a un inusual crecimiento de cabello que el menor tiene en la espalda, razón por la cual lo colman de chocolates y botanas para agradarlo.

Shivam Kumar al lado de su madre Reena/Mediadrumimages/NewsFiesta/Mirror

Multitudes fueron a verlo cuando se corrió la voz de que Shivam había nacido en Delhi, India, e incluso algunos le llevaron flores al creer que es una reencarnación de 'Hanuman', una poderosa deidad mono en la mitología hinduista.

El crecimiento de cabello en la espalda del menor desconcertó a los médicos y a los padres de Shivam, sin embargo, la madre del menor, Reena, se niega a rasurarlo debido a que esto "podría traer un mal augurio para nuestra familia".

El niño nació con un crecimiento de cabello en la espalda/Mediadrumimages/NewsFiesta/Mirror

Se reporta que las incesantes visitas para conocer a Shivam Kumar tomaron lugar por alrededor de un año, hasta que el gurú de la familia aconsejó a los padres del niño que no permtieran más que las personas fueran a venerarlo como un dios, ya que esto podría tener efectos en la pisque de Shivam en la vida futura.

Desde entonces, el niño ha tenido una vida normal, aunque continúa siendo visitado por sus vecinos.

Al ser cuestionada sobre si los médicos no le han sugerido algún tratamiento para su hijo, Reena dijo que "no hay nada malo con Shivam", que goza de perfecta salud y que la 'cola' podría ser "un regalo de Dios", por lo que no quieren "intervenir con sus padres".

Por su parte, la abuela de Shivam dijo que el pequeño regularmente actúa como un mono, ya que todo el tiempo está brincando, "se ríe como un simio" y se para de cabeza.