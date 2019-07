Influencer que no habla español, feliz: cree que 'pen...a' significa 'bonita'

Ciudad de México.- En el Internet es común ver todo tipo de videos y notas. Recientemente se publicó el caso de Steph, una joven influencer de Estados Unidos que cuenta con más de 18 mil fans en la plataforma TikTok.

A pesar de contar con algunas publicaciones de cierto éxito con algunas miles de visitas, esta fue la más épica al rebasar las 250 mil vistas.

La joven manifiesta en el video que se siente muy feliz por que nunca había tenido un apodo y que ahora ya lo tiene gracias a sus compañeros de trabajo.

Mi apodo es 'pend...a!".

Tras su declaración donde habla inglés pero da su sobrenombre en español, Steph explica que está convencida de que 'pend..a' significa 'bonita' porque se lo dicen todo el tiempo.

“Hola, pend..a”, “¿Cómo estás, pend..a?”, “Te ves muy bien, pend..a”, son las frases con al que ella afirma que la gente utiliza el calificativo que en México, descalifica en lugar de atribuir belleza a una persona. Es una grosería muy conocida.

"Estoy muy contenta de tener un ambiente tan bueno en el trabajo", dice la joven en el video.

Los mensajes no se hicieron esperar en los que varios seguidores que si hablan español le advierten su error. La influencer no ha emitido ningún otro mensaje sobre el tema y no se sabe cual era la intención real de su publicación.