Instagramer engaña a su esposo con su joven hijastro; él los escuchó tener sexo

Krai de Krasnodar, Rusia.- Alexey Shavyrin, un hombre de 45 años de edad, asegura haber descubierto la infidelidad de su famosa exesposa la noche en la que la escuchó tener sexo con su propio hijo en su casa, lo cual dio paso a que se divorciara de ella después de 13 años juntos.

El hombre afirmó en un programa de televisión que Marina Balmasheva, quien tiene 35 años de edad y es toda una estrella en Instagram, lo engañó con su hijo, quien es más de 25 años menor que él.

Por su parte, Marina recientemente reveló a sus más de 400 mil seguidores de dicha red social que hay un nuevo hombre en su vida: Vladimir, el joven de 20 años de edad que es hijo de su exesposo.

En declaraciones para el 'talk sow' Pryamoy Efir, Alexey Shavyrin habló con detalles sobre la terrible noche en la que descubrió la traición que ocurría bajo el techo de su familia.

No podía quedarme dormido una noche cuando los escuché teniendo sexo. Entonces entendí que Marina me estaba engañando con mi hijo. En unos cuantos minutos ella vino y se acostó junto a mí. No le dije ni una palabra esa noche", relató Alexey.