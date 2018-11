Internautas vuelven viral las selfies del antes y después de un accidente

Ciudad de México.- Dos selfies que se tomó un hombre, una poco antes y otra enseguida después de verse involucrado en un accidente, se han vuelto virales en las redes sociales. La publicación ha recibido casi 60 mil me gusta y muchos comentarios.

En la primera selfie se puede ver al hombre africano antes de emprender el viaje, mientras que en el fondo otros pasajeros suben al autobús. La segunda muestra al mismo personaje con el rostro cubierto de polvo, en una posición similar pero ya sin su media sonrisa, mientras la Policía y los pasajeros rodean el autobús volcado.

El bus, que supuestamente se dirigía desde la capital de Zimbabwe, Harare, a la capital de Mozambique, Maputo, se volcó en un momento del viaje.

Como resultado de accidente, al menos 37 personas sufrieron heridas, algunas de ellas graves, y fueron atendidas en un centro de salud cercas de Gorongosa, en Mozambique. Según el administrador del distrito, Manuel Jamaica, el accidente pudo haber sido causado por el exceso de velocidad, mientras que el conductor, Amisse Mussa, asegura que fue una falla mecánica la que le impidió controlar el vehículo.

A pesar de la gravedad de la situación, a muchos internautas les pareció muy graciosa la diferencia entre ambas imágenes del protagonista. "No debería estar riendo ... ¿Por qué me estoy riendo?", escribió uno. "No me he reído tanto en mucho tiempo", lo apoyó otro comentarista.