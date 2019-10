Joven ciego denuncia discriminación; cine niega acceso a su perro guía

Ciudad de México.- Mediante un video en redes sociales, Gerardo Bermúdez, un joven ciego, denunció un acto de discriminación por parte de Cinépolis Miramontes.

El gerente y el guardia de seguridad del inmueble le negaron el acceso al perro guía de Gerardo; además, según el joven, el personal de cine también lo amedrentó.

Cinépolis Miramontes está con sus políticas de no animales y no mascotas, que desconozcan lo que es un perro guía como Lancelot, que me digan que me van a condicionar, que van a hacer una excepción conmigo de dejarme pasar, pero que si alguien se queja me van a sacar”, mencionó el ciudadano.