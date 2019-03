Joven expone que su novio la 'cortó' porque la vio sin maquillaje

Ciudad de México.- En la red social Reddit, joven de 20 años contó su triste experiencia con el acné hormonal y dijo que fue motivo por el que su novio rompió con ella en la sexta cita.

La joven mencionó no se maquilló como solía hacerlo para un viaje de fin de semana con sus amigos y su novio.

Al principio [en la cita] él no dijo nada, sólo me miró un poco raro. Cuando estábamos solos él simplemente me dijo que no sabía que tenía acné así”, dijo la joven en la red social.