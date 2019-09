Joven halla tampón usado en bolsillo de un pantalón que acababa de comprar

Washington, EU.- Una joven tuvo la más desagradable experiencia al descubrir un tampón usado en el bolsillo de un pantalón que acababa de comprar y estaba estrenando.

Payton Wilson, quien tiene 20 años de edad y trabaja en un laboratorio, compró sus pantalones en un popular supermercado, y la primera vez que se los puso para el trabajo sintió un bulto en uno de los bolsillos.

Para desagrado de la joven y de cualquier persona, el objeto resultó ser un tampón que estaba usado y envuelto en un pedazo de papel.

En una extraña coincidencia, Payton se desempeña como flebotomista, es decir, se encarga de tomar muestras de sangre, y al momento de encontrar el tampón estaba trabajando en muestras sanguíneas.

Estaba sentada en mi escritorio realizando muestras de sangre cuando me di cuenta de que tenía un bulto en mi bolsillo, pero no recordaba haber puesto nada ahí. Busqué en el bolsillo y era un pedazo de papel arrugado, así que inicialmente pensé que era una nota, pero cuando lo abrí vi sangre y era un tampón”, expuso Payton a The Sun.