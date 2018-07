Joven mata a su bebé recién nacida por no dejarlo dormir

Arkansas, EU.- Tyler Buchanan, un residente de 19 años ha sido acusado del asesinato de su hija de dos meses. Según confesó, cometió el crimen porque el bebé estaba gritando y no le dejaba dormir.

De acuerdo con los medios locales, el infausto suceso ocurrió la noche del 12 de junio. Buchanan declaró en un primer momento que dio de comer a su hija a las 5:30 de la madrugada y la puso a dormir. Posteriormente, cuando se levantó y descubrió que no respiraba, cortó el extremo de un cable alargador e intentó reanimarla dándole descargas eléctricas.

Sin embargo, más tarde el joven admitió que él mismo la había asfixiado alrededor de las 2:00 de la madrugada y que no llamó a emergencias para pedir ayuda. Concretamente, confesó haber sostenido la cabeza de la niña contra su hombro para que no respirara, porque estaba gritando mucho y él quería dormir, reconociendo que lo hizo siendo consciente de lo erróneo de su acción. A las 9 de la mañana, la madre de la niña se despertó y, al ver que esta no respiraba, llamó al 911.

Buchanan podría enfrentarse ahora a la pena de muerte o a cadena perpetua, precisa la prensa.