Joven que escribió al celular de su papá fallecido por 4 años recibe respuesta 

Arkansas, EU.- Luego de la muerte de su padre, Chastity Patterson decidió enviar diariamente mensajes de texto al número telefónico que este tenía para darle actualizaciones sobre su vida, sin imaginarse que cuatro años después de empezar con ese hábito recibiría respuesta.

Tal como lo había hecho todos los días durante los últimos cuatro años, la joven de 23 años de edad envió un mensaje a su padre la noche antes de su cuarto aniversario luctuoso, el pasado jueves.

En el largo mensaje de texto, la joven mencionó a su padre que se graduó de la universidad con honores, que venció su batalla contra el cáncer y cómo ha luchado para salir adelante tras su partida.

Increíblemente, Chastity obtuvo respuesta de un hombre que perdió a su hija en un accidente de auto y que había estado leyendo sus mensajes durante esos cuatro años, los cuales lo fueron un gran apoyo luego de la tragedia que embargó su vida.

Hola cariño, no soy tu padre, pero he estado recibiendo todos tus mensajes por los últimos cuatro años. Yo espero tu mensaje de las mañanas y tus actualizaciones nocturnas. Mi nombre es Brad y perdí a mi hija en un accidente de auto en agosto de 2014, y tus mensajes me han matenido vivo. Cuando me envías un texto, ahora sé que es un mensaje de Dios", escribió el hombre al otro lado de la línea.

Lamento que hayas perdido a alguien tan cercano a ti, pero te he escuchado a lo largo de los años y he observado tu crecimiento y por lo que has pasado más que nadie. He querido responderte durante años, pero no quería romperte el corazón", continuó Brad.