Joven que estaba con Joao Maleck en el antro se deslinda del fatal accidente

Zapopan, Jalisco.- El día de ayer se difundió un video en donde Joao Maleck se encuentra en un famoso antro previo al fatal accidente que habría provocado; en la grabación se ve a un joven que salió a deslindarse de lo sucedido.

Identificado como Eduardo Guzmán, este joven compartió una serie de historias en Instagram para aclarar la situación y detallar que él no estuvo presente cuando Joao chocó.

Quiero esclarecer algunas versiones que me involucran… Yo salí con unos amigos (con Joao no) y estando en el lugar (antro) me encontré con él y se tomó una foto conmigo y grabó un video que circula en redes”, escribió Eduardo en el mensaje.