Joven se encaja aguja en el pene para evitar quedarse dormido al hacer tarea

Weinán, China.- Un adolescente se encajó una aguja en el pene en un desesperado intento de evitar quedarse dormido para poder terminar su tarea.

El estudioso joven de 13 años usó una aguja de acupuntura e insertó la espiga de 10 centímetros en su propia uretra. Lo confesó a su madre hasta 15 horas después, luego de que se diera cuenta que caminaba más despacio de lo normal y parecía tener dolor.

El adolescente originario de la ciudad de Weinán en el noroeste de China, fue admitido y tratado en el Hospital Infantil Xi'an. La madre del menor expresó:

Después de esto le pregunté que si porque no me había dicho esto antes y me dijo: 'traté de hacerlo más temprano, pero no sabía cómo'"