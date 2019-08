Joven sostiene mano de abuelita y la ayuda a superar su miedo durante vuelo

San Diego, EU.- La historia de un nuevo héroe sin capa ha sacudido las emociones de internautas y les ha recordado lo valioso de brindar apoyo a los demás, ya que una usuaria de Facebook relató cómo fue que un joven ayudó a una abuelita temerosa de viajar en avión a estar tranquila durante un vuelo de cuatro horas, de San diego a Nashville.

Megan Schofield, también pasajera del vuelo, compartió que al joven le tocó estar sentado junto a la mujer de 96 años y la ayudó a calmar sus nervios al tomarla de la mano, permitir que se abrazara a él durante las turbulencias y al explicarle todo lo que estaba sucediendo.

Sentada en la fila próxima a mí estaba una mujer de 96 años que no había volado en 15 años. Por su cumpleaños, ella quiso ir a Kansas City para ver a su familia, pero le asustaba volar. Ella pidió sostener la mano de este hombre durante el despegue y después lo abrazó cuando se experimentaron turbulencias”, relató Megan, quien además publicó una fotografía de la conmovedora escena.

Megan también narró que el joven ayudó a la abuelita a levantarse de su asiento y no la perdió de vista mientras caminaba por el pasillo para llegar al baño. Una vez que concluyó el viaje, el aclamado y solidario héroe cargó el equipaje de mano de la mujer y la ayudó a descender del avión.

Me marché con lágrimas de felicidad y sintiéndome agradecida por personas como este maravilloso ser humano. Ella estaba muy agradecida… Me quito el sombrero señor, por tu corazón solidario y tu compasión hacia alguien que nunca habías conocido. Esto verdaderamente me hizo la semana”, expuso la pasajera.